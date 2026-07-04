Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Bayraktar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 EN 361 plakalı otomobil sürücüsü, cadde üzerinde yüksek sesle müzik dinleyerek drift atmaya başladı.

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İhbar üzerine olay yerine giden çarşı ve mahalle bekçilerinin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, hızla bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra gözden kaybolan araca, 5 ayrı maddeden toplamda 561 bin 617 lira idari para cezası kesildi.
Vurdumduymaz sürücünün drift attıktan sonra kaçtığı anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Kaynak: İHA