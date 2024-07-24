Çayırova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Çayırova Sevgi Evleri’ne ait ve eskiyen aracı belediye garajında gerçekleştirdiği titiz çalışmayla yeniledi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi, ilçede bulunan Çayırova Sevgi Evleri’nin eskiyen aracını baştan sona yeniledi. Yaklaşık bir buçuk ay önce yenilenmek ve tekrar kullanılabilir hale getirmek üzere Sevgi Evleri’nden teslim alınan Ford Transit model araç, ilk olarak temizliği yapıldıktan sonra, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Çayırova Belediyesi Garajı’ndaki kaynak atölyesine alındı. Burada aracın çürüyen yerleri kaynakla yenilendi ve araç boyama işlemleri için boyahaneye gönderildi. Boyahanede astar ve dış cephe boyaları titizlikle yapılan aracın, paslanan jantları da yenilendi.

BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

Son olarak deforme olan iç döşemenin de komple yenilenmesiyle yepyeni bir görünüme kavuşan araç, elektrik bakımları ve motor temizliği yapıldıktan sonra Çayırova Sevgi Evleri Müdürü Abdullah Örtlek’e Çayırova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hıdır Durmaz tarafından teslim edildi. Örtlek, yenileme çalışması gerçekleştiren araç için Çayırova Belediyesi’ne ve yenileme çalışmasında emeği geçen tüm Çayırova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personellerine teşekkürlerini iletti.