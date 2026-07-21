Mobil cihaz kullanıcılarına gönderilen sahte borç bildirimleri, kargo teslimat uyarıları veya resmî kurum taklitli SMS’ler, yeni bir güvenlik riskini beraberinde getiriyor.

Metin içerisinde yer alan iletişim numaralarının kopyalanıp doğrudan arama ekranına yapıştırılması, sistemdeki yönlendirme kodları nedeniyle faturalara yüksek meblağların yansıtılmasına sebep oluyor.

Siber güvenlik uzmanları, mesaj içeriklerine gizlenen özel karakterlerin veya yönlendirme protokollerinin, kullanıcının farkında olmadan katma değerli (yüksek ücretli) hatlara bağlanmasına yol açtığını belirtiyor.

ÖZEL KODLAR VE KATMA DEĞERLİ HAT TEHLİKESİ

Uzmanların aktardığı bilgilere göre, SMS metinleri içerisinde sıradan bir cep telefonu veya sabit hat numarası gibi görünen dizilimlerin arkasına özel arama kodları entegre edilebiliyor.

Kullanıcı numarayı kopyalayıp aradığında, arama işlemi yurt dışı hatlarına ya da dakikası yüksek tarifelerden ücretlendirilen servis numaralarına yönlendiriliyor.

Bu durum, arama gerçekleştiği andan itibaren faturaya anlık ve yüksek tutarlı yansımalar yapılmasına neden oluyor.

MAĞDURİYET YAŞAMAMAK İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Siber güvenlik ve bilişim hukuku uzmanları, SMS kaynaklı yönlendirme risklerine karşı şu hususlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor:

Doğrudan aramaktan kaçının: SMS metninde gelen numaraları doğrudan kopyalayıp aramak yerine, ilgili kurumun resmî web sitesindeki iletişim bilgilerini kontrol edin.

Resmî kanalları teyit edin: Banka, kargo veya kamu kurumu adı kullanılarak atılan mesajlarda, kurumun bilinen müşteri hizmetleri numarasını el ile tuşlayarak arayın.

Yüksek ücretli hatları kapatın: Mobil operatörünüzle iletişime geçerek hattınızı katma değerli ve yurt dışı aramalarına karşı sınırlandırın.