Mevzuata aykırı ürünleri piyasaya sunan sorumlulara toplam 8,6 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre denetimlerde tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncak ve deterjan başta olmak üzere çok sayıda tüketici ürünü incelendi. Riskli olduğu belirlenen ürünlere yönelik piyasaya arz yasağı, toplatma ve risk duyurusu gibi idari tedbirler alındı.

Yılın ilk altı ayında özellikle hassas tüketici grubu olarak değerlendirilen bebek ve çocuklara yönelik ürünlere öncelik verildi. Bu kapsamda çocuk mobilyaları, çocuk giysileri, çocuk ayakkabıları ve oyuncaklar kimyasal, fiziksel ve mekanik riskler açısından denetlendi.

Haziran ayında ise yazlık giysiler, terlik ve sandaletler, plaj havluları, su ve kum oyuncakları ile yüzme yardımcılarına yönelik denetimler yoğunlaştırıldı. Ürün etiketlerinde bulunması zorunlu bilgilerin mevzuata uygunluğu da kontrol edildi.