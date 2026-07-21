Kaza saat 22.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çayyaka Mahallesi Boğazova Yaylası yolu üzerinde meydana geldi. Yoldan geçen sürücüler, uçurumun kenarında devrilmiş halde bir motosiklet görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma, AFAD ile İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, motosikletin bulunduğu noktada sürücüye rastlamayınca uçurum ve çevredeki ormanlık alanda geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Ekiplerin bölgede arama çalışmaları sürüyor.