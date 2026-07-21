1993 yılından bu yana CHP çatısı altında çeşitli görevlerde bulunduğunu belirten Doğan, gençlik kolları başkanlığından ilçe başkan yardımcılığına, mahalle ve il delegeliklerinden belediye meclis üyeliği ile milletvekili aday adaylığına kadar birçok kademede görev yaptığını, son olarak da 31 Mart seçimlerinde CHP'nin İnegöl Belediye Başkan adayı olarak partisini temsil ettiğini ifade etti.

Açıklamasında, Türkiye'nin ve CHP'nin siyasi bir süreçten geçtiğini savunan Ali Doğan, parti içerisinde yaşanan gelişmelere ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Doğan, AK Parti ile iş birliği yapıldığını öne sürdüğü ve "Kemal Kılıçdaroğlu ile butlan çetesi" olarak nitelendirdiği anlayışın partiye "siyasi darbe" yaptığını iddia ederek, bu sürece sessiz kalmayı tercih etmediğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Ya yeni bir yol bulacağız ya da yeni bir yol yapacağız." sözlerine de atıfta bulunan Doğan, gelinen noktada yeni bir siyasi yol açılması gerektiğini savundu.

CHP'den ayrılmanın kendisi için kolay olmadığını belirten Doğan, "Gönül bağıyla bağlı olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmanın benim için ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ancak geçici bir süreliğine, 'butlan çetesi'nin kontrolünde olduğunu düşündüğüm bu yapıdan ayrılarak, umutlarımızı ve mücadelemizi yeni partimizde geleceğe taşımak amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ali Doğan'ın istifasının ardından yeni siyasi yolculuğunu hangi parti çatısı altında sürdüreceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Burada yer verilen parti içi değerlendirmeler ve suçlamalar, Ali Doğan'ın kendi açıklamasındaki ifadelerden oluşmaktadır.