Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki semt pazarlarında düzenli olarak denetimlerini gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - İlçe sakinlerinin daha huzurlu ve güvenli olarak alışveriş yapmaları için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çayırova’da kurulan semt pazarlarında da denetimlerini aksatmıyor.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son olarak Çarşamba günleri Yenimahalle’de kurulan Semt Pazarı’nda denetim gerçekleştirdi. Pazar esnafının uyması gereken kuralları denetleyen ekip, Çayırovalı vatandaşların tüketici haklarını korumak adına gün boyu pazarda denetim yaptı. Pazar tezgahlarının düzgünlüğü, pazar düzeni, mevzuat uygunluğu, tartı görünürlüğü ve ürün fiyatlarının etiketleri hakkında denetim gerçekleştiren Çayırova Zabıtası, böylelikle Çayırovalıların tüketici haklarını koruyarak oluşabilecek olası sorunların önüne geçmiş oluyor.

UYARILARDA BULUNDULAR

Pazarda tespit ettikleri aksaklıklara ilişkin uyarı gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, bununla beraber ilçe sakinlerinden gelen talep ve şikayetleri de dinliyor. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda, denetimlerin düzenli olarak devam edeceği belirtilirken, ilçe sakinlerinin şikayetlerini semt pazarlarında yer alan Çayırova Zabıta noktası ya da belediyenin 0 (535) 665 40 40 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı’na bildirmelerini istedi.