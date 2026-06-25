Dünya genelinde ciddi sağlık sorunlarına yol açan tütün kullanımı, vücutta oluşturduğu tahribatla sadece akciğerleri değil, pek çok hayati organı tehdit ediyor. Özellikle son dönemlerde "daha az zararlı" olduğu iddiasıyla yaygınlaştırılmaya çalışılan elektronik sigara ve benzeri ürünlerin, dokularda bıraktığı kalıcı hasarların klinik tablolara yansıması, tütün bağımlılığıyla topyekûn bir mücadeleyi zorunlu kılıyor.

Uzmanlar, elektronik sigaranın zararsız olduğu yönündeki algının gerçeği yansıtmadığına dikkat çekiyor. Bu ürünlerin KOAH, astım ve akut akciğer hasarı ile seyreden EVALI sendromu gibi ciddi hastalıklara davetiye çıkardığını vurgulayan uzmanlar, filtre kullanılsa dahi tütün ürünlerinin yanmasıyla ortaya çıkan toksik maddelerin akciğerlere ulaştığını ve söz konusu ürünlerin sağlık risklerini ortadan kaldırmadığını ifade ediyor.

"Pasif içicilik ciddi bir risk"

Konuya ilişkin konuşan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nevzat Esen, sigaranın yalnızca kullanıcıyı değil, çevresindekileri de olumsuz etkilediğine belirtti. Dr. Esen, "Pasif maruziyet önemli bir halk sağlığı sorunudur. Sigara dumanının yanı sıra söndürüldükten sonra oluşan zararlı partiküller; kıyafetlere, ev eşyalarına ve yaşam alanlarına tutunarak etkisini sürdürmektedir. Pasif içicilik, başta akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalık için ciddi bir risk faktörüdür" dedi.

"Uzman desteğiyle bırakmak mümkün"

Tütün bağımlılığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu dile getiren Esen, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda yürütülen sigara bırakma hizmetlerinin başarılı sonuçlar verdiğini söyledi. Sigara bırakma sürecinde psikososyal desteğin yanı sıra hekim kontrolünde uygulanan ilaç tedavilerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Esen, vatandaşların ’Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’ üzerinden randevu alarak göğüs hastalıkları uzmanlarına ve aile hekimlerine başvurabileceklerini hatırlattı. Esen, tedaviye düzenli devam eden hastalarda yüksek başarı oranları yakalandığını belirterek, "Zararlarının farkında olarak bırakma kararlılığı gösteren bireylerin, hekim desteği ve güvenilir tedavi yöntemleriyle bu bağımlılığın üstesinden gelebileceğine inanıyorum" diye konuştu.