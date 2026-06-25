Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, YKS sınav sisteminin değişeceği yönündeki iddialara açıklık getirdi.

YKS değişiyor mu?

Tekin açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Sınav sistemiyle ilgili hiçbir değişiklik yok. YKS sınavları yasa gereği ÖSYM tarafından yürütülüyor. Yeni müfredata yönelik yeni soru havuzu hazırlıyorlar.

İddialara son noktayı koydu

'Sınav sistemi değişecek' hiçbir yerde demedik. Bazı konular müfredatın dışına çıkarılmış olabilir. Yeni sorular müfredatın içeriğine göre değişiklik gösterecek."