İllerin kayıtlı nüfusları üzerinden yapılan hesaplama, Türkiye’nin nüfus haritasını yeniden şekillendirdi. Herkesin doğduğu veya nüfusa kayıtlı olduğu şehirde yaşaması durumunda ortaya çıkacak tabloya göre illerin sıralaması belli oldu. Sabah'ın hazırladığı habere göre, veriler, iç göçün demografik yapı üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

İŞTE SIRALAMA

81. Yalova – 131.080

80. Tunceli – 256.768

79. Bilecik – 271.776

78. Bayburt – 288.939

77. Bartın – 344.965

76. Kilis – 351.806

75. Karabük – 353.343

74. Iğdır – 366.827

73. Hakkari – 369.399

72. Burdur – 378.437

71. Karaman – 397.223

70. Uşak – 416.821

69. Düzce – 439.196

68. Kırklareli – 441.582

67. Bolu – 448.482

66. Artvin – 450.989

65. Gümüşhane – 458.887

64. Edirne – 500.733

63. Kırıkkale – 542.951

62. Nevşehir – 546.494

61. Ardahan – 553.697

60. Çanakkale – 555.158

59. Isparta – 564.561

58. Tekirdağ – 566.243

57. Kırşehir – 585.776

56. Bingöl – 595.180

55. Aksaray – 602.971

54. Erzincan – 643.919

53. Amasya – 655.598

52. Muğla – 667.264

51. Niğde – 678.344

50. Çankırı – 686.967

49. Kocaeli – 692.930

48. Osmaniye – 715.300

47. Sinop – 716.440

46. Kütahya – 735.694

45. Zonguldak – 735.830

44. Şırnak – 745.421

43. Eskişehir – 754.969

42. Rize – 782.658

41. Siirt – 870.385

40. Batman – 888.122

39. Bitlis – 890.517

38. Elazığ – 942.972

37. Aydın – 943.411

36. Denizli – 979.694

35. Muş – 1.015.358

34. Kars – 1.016.817

33. Sakarya – 1.030.639

32. Kastamonu – 1.077.670

31. Giresun – 1.159.815

30. Afyonkarahisar – 1.168.259

29. Adıyaman – 1.220.603

28. Yozgat – 1.246.902

27. Antalya – 1.255.834

26. Balıkesir – 1.276.093

25. Ağrı – 1.283.450

24. Çorum – 1.331.917

23. Tokat – 1.399.393

22. Mersin – 1.409.834

21. Manisa – 1.423.251

20. Malatya – 1.423.293

19. Kayseri – 1.528.825

18. Trabzon – 1.586.303

17. Ordu – 1.602.426

16. Kahramanmaraş – 1.663.566

15. Van – 1.707.753

14. Mardin – 1.800.184

13. Gaziantep – 1.830.380

12. Adana – 1.830.974

11. Bursa – 1.854.212

10. Hatay – 1.895.656

9. İzmir – 1.943.223

8. Erzurum – 1.987.876

7. Sivas – 1.988.289

6. Samsun – 2.032.154

5. Ankara – 2.075.894

4. Diyarbakır – 2.486.449

3. İstanbul – 2.603.870

2. Konya – 2.702.482

ZİRVEDEKİ İL

1. Şanlıurfa – 3.205.103