Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda tüketiminde şeffaflığı sağlamak amacıyla tüketiciyi bilgilendirme yönetmeliğinde yeni bir düzenlemeye gitti.

Düzenleme kapsamında kafe ve restoranlarda sunulan yiyecek ve içeceklerin kalori miktarı, besin değeri ve içerik bilgileri müşterilerle açıkça paylaşılacak. Uygulamayla tüketicilerin daha bilinçli tercihler yapması ve halk sağlığı standartlarına uygun gıda tüketiminin desteklenmesi amaçlanıyor.

MENÜLERDE HANGİ BİLGİLER YER ALACAK?

Düzenleme kapsamında işletmeler, tüketicilere sundukları ürünlere ilişkin belirli bilgileri menülerinde bulundurmak zorunda olacak.

Buna göre menülerde;

Ürünün temel bileşenleri ve hammaddeleri,

Enerji (kalori) miktarı,

Alerjen madde içerikleri,

Alkol veya domuz türevi bileşen içerip içermediğine ilişkin bilgiler,

yer alacak.

QR KOD VE DİJİTAL MENÜLER KULLANILABİLECEK

İşletmeler, zorunlu bilgileri müşterilerin kolaylıkla erişebileceği farklı yöntemlerle sunabilecek.

Bu kapsamda basılı menüler, yazı tahtaları, broşürler ve dijital ekranlar kullanılabilecek. QR kod sistemi tercih eden işletmelerin ise müşterileri bu sisteme yönlendiren açık bilgilendirmelere menülerinde yer vermesi gerekecek.

İŞLETMELER İÇİN KADEMELİ UYUM TAKVİMİ BELİRLENDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, sektörün yeni sisteme uyum sağlayabilmesi amacıyla işletme büyüklüklerine göre kademeli bir geçiş takvimi oluşturdu.

Buna göre ulusal zincir restoranların düzenlemeye uyum sağlaması için son tarih 1 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

Aynı ilde üç ve daha fazla şubesi bulunan işletmelerin ise geçiş sürecini 31 Aralık 2026'ya kadar tamamlaması gerekiyor.

DİĞER İŞLETMELERE EK SÜRE TANINDI

Düzenleme kapsamında diğer tüm işletmelerin içerik bildirimlerini 31 Aralık 2026 tarihine kadar sisteme entegre etmesi zorunlu tutuldu.

Kalori bildirimleri için ise daha uzun bir geçiş süresi tanınırken, işletmelerin bu yükümlülüğü en geç 31 Aralık 2027 tarihine kadar yerine getirmesi gerekecek.