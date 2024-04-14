Çekmeköy Belediyesi araç filosunda bulunan 34 CKM 34 plakalı yerli ve milli üretim Togg şehit ve gazi yakınlarına hizmet verecek.

Çekmeköy Belediyesi araç filosunda bulunan 34 CKM 34 plakalı Togg, düğün, nişan ve sünnet gibi özel günlerinde vatan için serden geçen kahramanların ilçede ikamet eden birinci dereceden yakınlarına ücretsiz olarak tahsis edilecek. Sosyal yardım ve sosyal sorumluluk projesi olma özelliği taşıyan bu yeni hizmet, 14-20 Nisan tarihileri arasında anılan Şehitler Haftası’nda Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Başkan Çerkez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli komşularım, bugün 14-20 Nisan Şehitler Haftası. Bu vatan uğruna canını vermiş tüm şehitleri ve gazileri saygıyla, hürmetle anıyorum. Çekmeköy Belediyesi envanterinde bulunan milli otomobil Togg’u millet uğruna toprağa düşen şehitlerimiz ve gazilerimizin çocuklarının; sünnet, düğünlerinde onlara tahsis edeceğim. Milletin Togg’unu milletin emrine veriyoruz” dedi.

Togg’u düğün, nişan ve sünnet organizasyonlarında kullanmak isteyen şehit ve gazi yakınları 19 Nisan Cuma gününden itibaren başvuruda bulunup organizasyon günü için rezervasyon yapabilecekler. Başvuru esnasında istenilecek evrak ve belgeler, başvuruların nereden yapılacağı gibi detaylar hafta içinde sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden duyurulacak.