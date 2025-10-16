Olay, geçtiğimiz gün Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Trafikte motosiklet sürücüsüyle tartışan İETT otobüs şoförü sinir krizi geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybedip otobüs durağına dalmıştı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralanmıştı.

Kazaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan motosiklet sürücüsü K.P., "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan tutuklandı. Otobüs şoförünün ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.