

İnegöl Belediyesi ile İZED iş birliğinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle iki ayrı etkinlik düzenlenecek. İlk etkinlik, 2 Aralık Salı günü saat 20.00’de Dore Premium Düğün Salonu’nda yapılacak. Program “Özel Çocuklarımız İçin Dayanışma Gecesi” sloganıyla düzenleniyor.

3 ARALIK’TA FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ YAPILACAK

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ise planlanan duyarlılık yürüyüşü yapılacak. Saat 11.00’de Eski Belediye Binası önünden başlayacak yürüyüş, Heykel önünde son bulacak. Yürüyüşe İnegöl Mehter Takımı da eşlik edecek.

