İnegöl Belediyesi ile İZED iş birliğinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle iki ayrı etkinlik düzenlenecek. İlk etkinlik, 2 Aralık Salı günü saat 20.00’de Dore Premium Düğün Salonu’nda yapılacak. Program “Özel Çocuklarımız İçin Dayanışma Gecesi” sloganıyla düzenleniyor.
3 ARALIK’TA FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ YAPILACAK
3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ise planlanan duyarlılık yürüyüşü yapılacak. Saat 11.00’de Eski Belediye Binası önünden başlayacak yürüyüş, Heykel önünde son bulacak. Yürüyüşe İnegöl Mehter Takımı da eşlik edecek.

Whatsapp Image 2025 12 01 At 12.50.31 (1)

Kaynak: HABER MERKEZİ