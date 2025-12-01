Altuntepe, geçmiş dönem başkanları Orhan Tanhan, Mehmet Berk, Habil Kosova ve Hamdi İdil ile bir araya gelerek mobilya sektörünün bugünü ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretlerde, tecrübe aktarımının önemine dikkat çekildi.

“BU ODA EMEĞİN VE GAYRETİN ESERİ”

İnegöl Mobilyacılar Odası Başkan Adayı Yasin Altuntepe ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu oda bugünlere geçmiş başkanlarımızın gayreti ve emeğiyle geldi. Onların birikimlerinden faydalanmak bizim için büyük bir kazanım. Başkanlarımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, rahmetle andığımız başkan ve yöneticilerimizi de minnetle yad ediyoruz. Büyüklerimizin desteği ve gençliğimizin enerjisiyle, hep birlikte birlik ve dayanışma içinde sektörümüzü daha ileri taşıyacağız.” dedi.