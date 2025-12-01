

Akhisar Mahallesinde yapımı tamamlanan okulun açılış törenine Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Ak Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile davetliler katıldı.



Kurdele kesimi öncesinde bir konuşma yapan Kırcalı ailesi adına Ömer Kırcalı, "Bugün burada Kırcalı ailesi adına babam Selahattin Kırcalı’nın katkıları ile inşa edilen özel eğitim anaokulumuzun açılışı ile yaşıyoruz. İlçemizde bir ilk olarak anaokulu çağındaki çocuklarımızın özel eğitim ihtiyaçlarını karşılaşamak, onları sosyal hayata bir birey olarak kazandırmak, geleceklerine bir ışık tutabilmek amacı ile ailelerinin güvenle emanet edebilecekleri en ince detayına kadar düşünülmüş bir anaokulu tasarladık. Bu doğrultuda ilçe milli eğitimimizin destekleri ile tamamlamış bulunuyoruz. Anaokulumuzu özel eğitim olarak şehrimizde bir ilk olmakla beraber mimari olarakta benzer tip modellerin dışında ülkemize de örnek teşkil edecek proje olmuştur. Sayın Selahattin Kırcalı anaokulumuzun adını değerli eşine ithaf ederek Mürvet Kırcalı Özel Eğitim Anaokulu olarak eğitim camiasına kazandırmıştır. Tüm bu ilklerin verdiği gururu bizlere yaşatan Kırcalı ailesi adına Sayın Selahattin Kırcalı’ya teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuklarımızın gelişimini her yönüyle destekleyen yaklaşımla destek verecek anaokulumuz hem bölgemiz hem de ülkemiz için büyük bir değer yaratacağına inanıyor çok değerli özel çocuklarımız için bu özel projeyi şehrimize kazandırmış olmanın kıvancını yaşıyoruz. Bu süreçte bizlere bu yolda destek olan tüm kurum ve çalışanlarına tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, eğitim camiamıza hayırlı olmasını temeni ederiz. Saygılarımla" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, " Sayın Milletvekilimiz, Değerli Kaymakamımız, Değerli Belediye Başkanımız, Hanımefendiler, Beyefendiler, Kıymetli Hayırseverimiz hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Mürvet Kırcalı Özel Eğitim Anaokulu’nun açılışı vesiylesiyle düzenlenen bu anlamlı törende sizlerle birlikte olmaktan dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Belki daha farklı okullar açılabilir, bu okulun çok istisnai bir durumu var. Oluşan memnuniyet diğer okullardan çok farklıdır. Çünkü burada özel öğrencilerimizin eğitim göreceği bir kurum burası. Bununla ilgili bir Hadisi Şerifi müsadenizle zikretmek istiyorum. Diyor ki Peygamberimiz Muhakkaki sizler zayıflarınız, düşkünleriniz vesiylesiyle Cenabı Hak tarafından zırhlandırılırsınız ve Rahmete muhatap olursunuz. Bu anlamda hayata herkesten geride başlamış olan öğrencilerimizin eğitimi aldığı bu yerin Kıymetli Hayırseverimiz için, şehrimiz için ve milletimiz için bir rahmet vesilesi olduğunu bu hadisle ilintili olarak düşünüyorum ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu tabiki hayırseverlik gibi kadim bir değerin varlığa dönüşmüş hali. Bu vakıf sorumluluğunun da güçlü bir ifadesi. Bu anlamda eğtiim camiası olarak bizler de bu büyük desteği daima hayırsever insanlarımızın yanında hissettik. İnegöl bu anlamda fazlasıyla cömert insanı mutlu eden bir yapıya sahip. Bu vesileyle bu kurumu eğitim öğretime kazandıran çok kıymetli insan hayırsever Selahattin Kırcalı beyefendiye, muhterem eşi Mürvet Kırcalı hanımefendiye en içten şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel eser kalıcı bir iz bırakacaktır. Böylesine anlamlı bir eserin hayata geçirilmesinde merkezi ve yerel yönetimlerin güçlü bir işbirliği bulunmaktadır. Faaliyetlerimizin destekçisi olan Sayın Valimize şükranlarımı sunuyorum, bizlerin daima yanında olan Sayın Vekilimize, Sayın Belediye Başkanımıza, Değerli Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Okulumuzun şehrimize, ailemize ve yavrularımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Alper Taban, " Bugün çok mutluyuz. Değerli iş insanımız bugün bu güzel eğitim mekanını bizlere kazandırdılar. Kendilerine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Kırcalı ailesinin aslında ilk hayrı değil, Kırcalı ailesi İnegöl’de çok sevilen, saygınlığı olan örnek bir aile ve güzel kalabalık bir aile. Geçmişte de az önce kardeşimizi ifade ettiler. Sağlık lisesini İnegöl’ümüze kazandırmışlardı. Daha başkaca hayra sanatları olduğunu biz biliyoruz. Huzurlarınızda bende sayın Selahattin Kırcalı abimize, kıymetli hanımefendiye, evlatlarına tüm aileye çok teşekkür ediyorum. Tabi kıymetli valim İnegöl’ümüz büyüyor, gelişiyor. Tabi bunu yaparken de içindeki girişimci, müteşebbis, üretken insanlarıyla yapıyor. Bugün bir örneğini daha yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi bizlerde İnegöl Belediyesi olarak bu çalışmaların her zaman yanındayız. Şehrimiz nüfusen kalabalıklaşıyor. Öğrenci nüfusumuz artıyor, bu ihtiyaçların giderilmesi noktasında da İnegöl Belediyesi olarak azami gayreti ortaya koyuyoruz. Burada yaklaşık 2500 metre karelik bir arsanın Milli Eğitim’e tahsisini gerçekleştirmiştik. Sağ olsun kıymetli hayırseverimizde burada güzel eseri kazandırmış oldu. Tabi bu eserler devam edecek, İnegöl’ümüzdeki öğrencilerin daha kaliteli ve nitelikli eğitim alması noktasında da çok büyük bir önem ifade ediyor bu yatırımlar. Buranın Özel Eğitim olması İnegöl’de bu anlamda daha önce böyle bir eğitim yuvamızın olmayışı da daha da anlamlı kılıyor bu açılışı" şeklinde konuştu.

Ak Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman "Gerçekten bugün bereketli bir gün, aylardır yağmur yağsa diye bekliyorduk. Elhamdülillah yağmur da yağıyor, bereketli bir günde güzel, kıymetli, bereketli bir açılışı da yapıyoruz. Tabi İnegöl’ümüz özel bir şehir. Gerçekten müteşebbisi fazla olan, üretimi seven, ihracatı seven, istihdamı seven, para kazanmayı bilen ama kazandığı parayı sadece kendine ayırmayan hem bu dünyası için hem ahireti için de bu gelirini, kazandığı imkanlarını devletiyle, milletiyle, vatandaşıyla paylaşan bir şehir. Gerçekten az önce İlçe Milli Eğitim müdürümüz söyledi, 32.sini açıyoruz hayırseverler vesilesiyle. Böyle bir şehrin evladı beni çok mutlu ediyor gerçekten. Her anlamda üretmeyi bilen, seven markalarını yayan ve bunu sadece kazanmak amacıyla değil kazandığını da gerçekten paylaşmayı bilen bir şehrin evladı olmak çok kıymetli. Kırcalı ailesine de ayrı bir parantez açmak lazım gerçekten. Allah rahmet eylesin, Salih İbrahim Kırcalı amcamız rahmetli babamın çok yakın bir dostuydu. İnegöl’de özel bir aile gerçekten. Onlarda üretmeyi seven, istihdamı seven yani yaptıklarını tabi bir kısmını böyle örnek olsun diye yapıyorlar ama bilinmeyen de birçok hayra sanatı olduğunu biliyorum" dedi.

Kaymakam Eren Arslan "Sayın Vekilim, Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm, Belediye Başkanımız, İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Değerli Misafirler, Kıymetli Hayırseverimiz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok güzel bir günde, yağmurun bereketiyle bir araya geldik. Ayın, haftanın ilk günü. İçimizdeki mutluluğu tarif etmek zor, sizde açılış yapıldıktan sonra göreceksiniz. Özel evlatlarımızın burada eğitim alacak olması, ailelerinin mutluluğu bizim için çok kıymetli. Her hayır çok kıymetlidir ama bu hayırın biraz daha kıymetli olduğunu Sayın Müdürümüz Peygamber Efendimizin Hadisi Şerifiyle de hatırlattı. Allah tüm hayırseverlerimizden razı olsun. İnegöl bu konuda çok bereketli, çok güzel bir şehir. Ben bu kaçıncı hayırsever okulumuz, sayısını hatırlamıyorum. İnşallah devamı da gelecek. Çarşamba günü hayırlısıyla bir protokol imzalayacağız. Önümüzdeki hafta birinin hazırlığını yine yapıyoruz. Bu anlamda şehrimizde yine sağlığa, kamu yatırımlarına destek olan tüm hayırseverlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Tüm mesai arkadaşlarıma ve liderliğiyle bize yol gösteren Kıymetli Valimize şükranlarımı arz ediyor hepinizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız ise "Çok Değerli Selahattin Abimiz, Mürvet Ablamız Allah hayrınızı kabul etsin. Allah her zorlukta kolaylığı önünüzü getirsin. Sayın Vekilim, Değerli Kaymakamım, Belediye Başkanım, İl Milli Eğitim Müdürümüz, Değerli Hazirun sizleri hürmet ve saygıyla selamlıyorum. Rabbim haftanıza, gününüze, ömrünüze bereket versin. Bir şeyi teyit için söyleyeyim. İnegöl Bursa ilçelerinde bir adım daha yakın. Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Allah niyetlerini, amellerini işlerini berektli eylesin. Bu anlamda bu okulun İnegöl’e, Bursa’mıza hayırlı olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Milli Eğitim Müdürümüz hadisi söylediğinde bu okulun ne kadar güzel bir dokunuş olduğunu anlıyorsunuz, Bu okul, engelliler ile ilgili, engelliler içerisindeki çocuk dediğimiz anasınıfı dediğimiz özel dokunuştan Allah razı olsun diyorum. Hanımefendinin de ismini vermişler. Rabbim bizlere de nasip etsin diyoruz. Bu anlamda söylenecek çok söz olmaz, eser kendini ortaya koyar,insanlar da bakar. Hani eserin kendisi bazı şeyleri anlatır. Siz de bazı şeyler anlarsınız, hayatınıza düzen verirsiniz. Benim yıllar önce söylediğim bir söz “Hayatı doğru anlamak, doğru kurgulamak istiyorsanız engelli birisini kardeş bilmektedir” Eğer bir ailede engelli var, ya da toplumda varsa hayatın başka anlamları olduğunu farkediyorsunuz. Bu farkındalığı da hayatınıza koyduğunuz zaman daha güzel bir insan, daha örnek bir insan haline geliyorsunuz. Eser anaokulumuz sağolsunlar daha öncede yapmışlar, bundan sonra da nasip olacaktır geniş bir aile. Tüm Kırcalı ailesine teşekkür ediyorum. Ama bu farkındalık anlamında, buradan geçen, burada çocuğu olan bu farkındalığı yaşayacağına inanıyorum. Allah razı olsun. Bu eserin ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle anaokulu hizmete açıldı.

Protokol üyeleri tarafından okulun gezilmesiyle tören sona erdi.