AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada ''Cumhur İttifakı ilkelere sadakatle, ilkeleri ortaya çıkardığı hedeflere doğru kararlı bir şekilde yürüyerek ‘Türkiye 100 Yılı' hedefine yürüyecek şekilde çalışmalarını yürütüyor'' ifadelerini kullandı.AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle: Muhalefetin Cumhur İttifakı içindeki çatlak iddialarına yanıt vererek, bu tür açıklamaların kendileri için gündem olmadığını ve Türkiye Yüzyılı çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "iç cepheyi güçlendirme" çağrılarının tüm teşkilatlara iletildiğini ifade eden Çelik, bu mesajın ilçelerden başlayarak toplumun her kesimine yayılmasının hedeflendiğini aktardı. Ayrıca, Ramazan sonrasındaki süreçte il kongrelerinin takviminin açıklanacağını duyurdu.

"İç cepheyi güçlendirme siyasetini kararlılıkla sürdüreceğiz," diyen Çelik, AK Parti'nin bu süreçteki ana hedeflerinden birinin teşkilatların birlik ve beraberliğini daha da sağlamlaştırmak olduğunu belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak önemini vurguladı. Çelik, "41 kere maşallah diyelim. KKTC, milletimizin göz bebeği," ifadelerini kullanark bu sürete verilen mücadelenin ve atlatılan zorlukların altını çizdi. Kıbrıs Türk halkının egemenliğini ve bağımsızlığını kazanma sürecindeki zorlukları hatırlatan Çelik, "Tüm bu tuzaklara rağmen KKTC, bölgede var oluşunu sürdürüyor. Her zaman yanında olduk ve bundan sonra da olacağız," dedi.