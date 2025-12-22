İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemede, bazı tanınmış isimlerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıklarına ilişkin makul şüphelerin belirlendiği ifade edilmişti.

Soruşturma kapsamında İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

İlk etapta gözaltına alınan İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. Cihan Şenözlü ise dün akşam tutuklandı.

YUSUF GÜNEY GÖZALTINDA

Hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin yurt dışında olduklarını ve ifadeye geleceklerini söylemişti.

Sessizliğin koruyan şarkıcı Yusuf Güney ise bu sabah teslim oldu. Gözaltına alınan Güney, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirildi.

SERBEST BIRAKILDI, AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan, yaklaşık 2,5 saat sonra serbest bırakılan Güney, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

Soruşturma doğrultusunda İstanbul il Jandarmamıza nezaketlerinden ve titiz çalışmalarından dolayı teşekkũrlerimi sunarım. Değerli kardeşlerim hayat çok zor insanlık mutsuz ve yetersiz kötülüğü ve yersiz , haksız tavırlarınızı bir kenara bırakın acilen çeki düzen verin düşüncelerinize baktığınız o pencereye bir kardeşiniz olarak rica ediyorum, yıllardır sizleri uyarmaya çalıştım. En kötüsüne çırpındım durdum ve bu böyle devam edecek. Bunun önüne asla kimseler geçemeyecek. Söz veriyorum algıyı değiştirmek için değil bu sözlerim hakikati görün istiyorum. Ve son olarak umud ediyor ve inanıyorum ki bu soruşturmalar aynı titizlikte ve kararlılıkla bu illeti gençlerimizin başına musallat edenleri kumarı, fuhuş bataklığını, çocuk istismarcılarını insanların 3 kuruşuna gõz diken dolandırıcıları vergi kaçakcılarına, uyuşturucu baronlarına da devletimiz gerekeni yapacaktır. Eminim ve en kısa zamanda bu gerçekleşecektir. İnanıyor ve güveniyorum. Devletimize saygılarımı sunarım.