AK Parti’nin hazırlıklarına başladığı yasal düzenleme, Yüksek Öğretim Kurumu’nda (YÖK) bazı değişiklikler öngörüyor. Düzenleme kapsamında staj, intörn ve tıbbın üst sınıflarında olup eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için af planlanıyor. Depremler ve diğer afetler nedeniyle eğitimlerine devam edemeyen, özellikle Kahramanmaraş merkezli 11 ildeki öğrenciler için de adım atılıyor. Yılbaşından sonra Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenleme yürürlüğe girerse yaklaşık 1.200 tıp öğrencisi bundan faydalanabilecek. Pratisyen hekimlik ve intörn düzeyine gelmiş ancak ayrılmak zorunda kalan tıp öğrencilerinin yanı sıra farklı alanlardaki öğrencileri de kapsaması öngörülüyor. Öğrenci affının kapsamı henüz netleşmemekle birlikte, anayasal ve katalog suç işleyen öğrencilerin kapsam dışında bırakılabileceği belirtiliyor. Mezuniyet aşamasında eğitimine ara vermek zorunda kalan öğrenciler için önemli bir fırsat olarak değerlendirilen düzenlemenin Ocak ayıyla birlikte Meclis gündemine gelmesi planlanıyor.

Kimler yararlanabilecek?

Düzenleme kapsamında azami öğrenim süresini tamamlamış olanlar, mezuniyet için sadece staj, intörn veya uygulamalı derslerden kalanlar ile ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde ilişiği kesilen öğrencilerin yararlanması hedefleniyor. Düzenlemenin detayları ve kapsayacağı öğrenci grupları, Meclis sürecinde netleşecek. En son 2022 yılında çıkarılan af ile 4 milyondan fazla öğrenci üniversitelerine geri dönme imkânı bulmuştu. Yeni düzenlemeden de binlerce öğrencinin faydalanması bekleniyor.

Emeklilik yaşı yükseltiliyor

Yasal düzenleme ile ayrıca; akademisyenlerin emeklilik yaşının yükseltilmesi de gündemde. Yaş sınırının önce 72’ye, özel sözleşmelerle ise 75’e kadar uzatılabileceğinin de yasal düzenlemeye girebileceği belirtiliyor.