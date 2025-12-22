Gazeteci Sevilay Yılman, katıldığı bir programda, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’dan sonra Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un da tutuklu bulunan Ela Rümeysa Cebeci’nin beyanları doğrultusunda ifadeye davet edilebileceğini iddia etmişti.

Yılman yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak "Ela bela olmuş başka kulüplere de. Önemli bir takımın teknik direktörü de ifadeyi çağrılacak' ifadelerini kullanmıştı.

YALANLAMA GELDİ

Yılman'ın bu sözleri kısa sürede gündem olurken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla alakalı yalanlama geldi. Başsavcılıktan edinilen bilgiye göre gelinen aşamada bu iddianın doğru olmadığı öğrenildi.