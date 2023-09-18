Balıkesir’in Manyas ilçesinde bu sezon için çeltik biçim ve kurutma bedelleri açıklandı.

Manyas tarımının en önemli ürünlerinden olan çeltikte biçme ve kurutma fiyatları belirlendi. Ziraat Odasında yapılan toplantıya Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden, üretici, biçer döğer ve kurutma temsilcileri katıldılar. Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden Özden yaptığı açıklamada "Bu yıl Nisan aylarının son günlerindeki yağışlardan dolayı çeltiklerin ekimi gecikti. Onun için hasatta da ekime bağlı olarak gecikme yaşandı, bu ayın sonlarında hasat yavaş, yavaş başlar, biz de oda olarak temsilcilerimizle fiyatlar konusunu görüştük. Yaklaşık 70 bin dekar ekimin olduğu Manyas’ta bir dekar çeltiğin tavsiye biçim fiyatı 600 TL, kurutma bedelleri ise 11 saat ortama baz alınarak 11 bin lira olarak hesaplanmıştır. Belirtilen tonun üzerine çıkarsa her ton için bin lira, kurutma 8 saatin altında olursa tonunda bin lira düşülecektir. Yeni sezonun çeltik üreticilerimize ve biçer döğer işletmecilerimize hayırlı olmasını diliyorum."dedi