Bakan Bayraktar, "Suriye'ye 3 ay içinde doğalgaz vereceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa'yı sarsan elektrik kesintileri, Somali'de doğal gaz ve petrol aramaları, Suriye'ye gaz ihracatı başta olmak üzere gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Bayraktar, "Suriye'ye 3 ay içinde doğalgaz vereceğiz" dedi.

CNN Türk canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar şunları kaydetti:

Dünyada çok önemli bir kırılma dönemindeyiz. Fiili çatışmalar, ticaret savaşları gibi. Dünyada yeni bir düzene doğru ilerliyoruz. Nadir toprak elementine erişim çok önemli hale geldi. Geçen hafta herkesi şoke eden bir elektrik kesintisi yaşandı. Herkesin gözü arz güvenliğine çevrildi. Türkiye biliyorsunuz enerjide dışarıdan karşılıyor.

Enerji diplomasisini biz enerji güvenliğimizin en önemli yeri olarak kullanıyoruz. Son zirvede 14 ülkeden katılım gerçekleşti. Bu aslında bize şunu söylüyor: Türkiye enerjide bir merkez ülke. Türkiye 3 şey ile merkez birinci olarak coğrafi konumu. 2. olarak Türkiye'nin iktisadi büyüklüğü. Üçüncüsü ise muazzam bir alt yapı yatırımı ile.

Petrol ve doğalgaz aramasında çok farklı bir süreç başladı. Türkiye olarak, kendi denizlerimizde, karalarımızda kendi ekiplerimizle arama yapmaya karar verdik. Türkiye Petrolleri olarak uluslararası şartlar neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Türkiye'de yaptığımız keşiflerin arkasında çok önemli çalışmalar var.

Türkiye'nin Somali ile sömürgeci ülke mantığında bir anlaşma yaptığına dair haberler gündeme geldi. Bu tamamen FETÖ'cü hesapların ortaya attığı bir iddiadır. Bazı FETÖ'cü hesaplar Türkiye'de Somali'de sömürgeci bir varlık gösteriyor gibi göstermeye çalışan paylaşımlar yaptı.

Bütün dünyanın Somali'yi terk ettiği anda Türkiye yardım elini uzattı. Geçtiğimiz yıl yaptığımız anlaşmalar neticesinde Somali'de çalışmaları farklı bir aşamaya getirdik. Önemli bir hidrokarbon ülkesi olabilir. Denizlerinde çok önemli potansiyel var. Somali'de denizde ve karada 3 noktada petrol araması yapmaya karar verdik. Denizde aramalar başladı. Biz sismik çalışmayı yapmadan rezerv açıklamıyoruz. Somali'de varlığımızdan rahatsız olanlar, Somali'yi farklı bir noktaya taşıyacak büyük bir keşfi baltalama çalışmasıdır. Biz bunu Karadeniz gazını keşfederken de yaşadık.

Irak bizim doğal ortağımız. Türkiye Irak'ta petrol gaz üretiminde daha fazla rol oynayacak.

SURİYE'YE 3 AY İÇİNDE DOĞAL GAZ VERECEĞİZ

Suriye'ye 3 ay içinde doğalgaz vereceğiz. Bu Halep'te kullanılacak. Suriye'de elektrik üretimi için çok önemli. Orada yaşamın normalleşmesi için önemli katkılarda bulunuyoruz. Suriye'nin 13 yılda bütün alt yapısı bitmiş konumda. Suriye Dışişleri Bakanı "10 bin Watt (W) enerjiye ihtiyacımız var ama sadece 1.000 watt üretebiliyoruz" dedi. Suriye'de bugün bütün işyerlerinin önünde jeneratör var.

Suriye yönetimine petrol üretebileceğimizi söyledik.

AVRUPA DA ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN SEBEBİNİ BİLMİYOR

Olayı çok yakından takip ediyoruz. Kesintilerin nedenini onlar da bulmuş değil. Siber saldırı kesinlikle olmamıştır diyemeyiz. Sistemde çok dengeli bir üretim portföyü yoktu.

Türkiye'de kömür gibi alternatif enerjileri mutlaka yaşatmamız lazım. Mutlaka sizin üretim sepetinizde dengeli bir dağılım olması lazım. Sadece yenilebilir enerji kullanacağım dediğiniz zaman, krizlerde zorluk yaşıyorsunuz. Avrupa'da o gün çok dengeli bir üretim yapılamadı. Herkes elektriğin önemini anladı. Sağlıktan, bankacılığa her alanda enerjinin önemi anlaşıldı."