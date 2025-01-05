Gönderilen fezlekeler, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona sevk edildi.
Hakkında Fezleke Hazırlanan İsimler
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Karma Komisyona sevk edilen fezlekelerde şu milletvekilleri yer alıyor:
• CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız
• DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan
• İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban
• Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
Farklı siyasi partilere mensup milletvekillerini kapsayan bu fezlekeler, Meclis gündeminde dikkat çekti. Karma Komisyonun fezlekeleri detaylı şekilde incelemesi ve hazırlayacağı raporu TBMM Genel Kurulu’na sunması bekleniyor.