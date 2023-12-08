Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekiminin ardından yaptığı açıklamada, amaçlarının kupayı yine kazanmak olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı. Galatasaray, bu turda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile eşleşti. Kuranın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "Bütün kulüplere hayırlı olsun. Bu turdan kupaya dahil olduk. Türkiye Kupası’nı en çok kazanma şerefine nail olmuş bir kulüp olarak yine amacımız kazanmak olacak. Çok yoğun bir maç trafiği içerisindeyiz. Bugünden senenin sonuna kadar 21 gün içerisinde 6 maçımız olacak. Bu maç trafiği içerisinde her maç birbirinden önemli. Bizim amacımız da bütün maçlara her zaman olduğu gibi kazanmak ümidiyle çıkıp, Türkiye Kupası’nda da değerli rakibimiz Ümraniyespor’u güzel bir oyunla yenir bir sonraki tura geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yoğun maç trafiğinden geçtiklerine dikkat çeken Ergün, "Kolay değil. Her sene artan maç sayısı var. Ligimizin 20 takımla oynanıyor olması, Türkiye Kupası’na dahil olmamız, Avrupa kupalarında ön eleme turlarından sonra gruplara dahil olmamız, bunun yanında yoğun milli maç trafiği var. Avrupa Kulüpler Birliği’nin de en önemli gündemleri biri. Bu kadar artan maç sayısı hem futbolculara yorgunluk hem de sakatlık riskini yükselten bir durum. Geniş kadrolarımız, genç takımlarda oynayan kardeşlerimiz, bu müsabakalar içerisinde teknik heyetimiz her birinden faydalanmaya çalışacaktır. Bize de düşen, maç yoğunluğu ne olursa kazanmak umuduyla çıkmak" diye konuştu.