“İnegöl’ün Sorunları Yeni Değil”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İnegöl Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Çiçek, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın sosyal medya üzerinden yaptığı altyapı eleştirilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Çiçek, İnegöl’ün hızla büyüyen bir şehir olduğunu belirterek, artan nüfus ve sanayiye rağmen altyapının aynı hızla gelişmediğini ifade etti. “İnegöl büyüyen bir şehir. Sanayisi büyüyor, nüfusu artıyor, mahalleleri genişliyor. Ama ne yazık ki 22 yıllık AK Parti iktidarında İnegöl’ün altyapısı aynı hızla büyümedi.” diyen Çiçek, kentte yaşanan birçok sorunun uzun yıllardır devam ettiğini vurguladı.

“Bu Sorunlar Bugünün Sorunu Değil”

İnegöl’de özellikle altyapı, hava kirliliği ve ulaşım sorunlarının yıllardır devam ettiğini belirten Çiçek, mevcut problemlerin yeni döneme ait olmadığını söyledi. Çiçek açıklamasında, “Yıllardır bazı mahallelerde her yağmurda yollar göle dönüyor. Her kış geldiğinde İnegöl’de hava kirliliği yeniden gündem oluyor. Bu sorunlar bugünün sorunu değildir.” ifadelerini kullandı.

“22 Yıldır İnegöl’ü Yönetemediniz”

AK Parti’nin uzun yıllardır İnegöl Belediyesi’ni yönettiğini hatırlatan Çiçek, mevcut sorunların sorumluluğunun da bu yönetim anlayışına ait olduğunu savundu. Çiçek, “Bu sorunlar 2024 ve 2025 yılının sorunları değil, 22 yıldır İnegöl’de uygulanan belediyecilik anlayışının sonucudur. Kısacası 22 yıldır İnegöl’ü yönetemediniz. Yönetmeyi beceremediniz.” dedi.

“Sosyal Medya Fenomenliği Yapmayın”

Çiçek, Başkan Alper Taban’ın sosyal medya paylaşımlarını da eleştirerek, sorunların sosyal medya üzerinden değil somut çalışmalarla çözülmesi gerektiğini dile getirdi. Açıklamasında, “İnegöl’ü yönetemeyince sorunlara çözüm bulamayınca belediye başkanlığını bırakıp sosyal medya fenomenliğine mi soyundunuz?” sözleriyle tepki gösterdi.

“22 Yıllık Sorunun Hesabı 2 Yıllık Yönetimden Sorulamaz”

Hüseyin Çiçek, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iki yıldır görevde olduğunu hatırlatarak uzun yılların birikmiş sorunlarının kısa sürede çözülemeyeceğini ifade ederek sözlerini şöyle sonlandırdı; “Uzun yılların birikmiş sorunlarını 2 yıldır Bursa’yı yöneten Mustafa Bozbey’den soracağınıza, 22 yıl iktidarda kaldınız ama İnegöl’ün altyapı ve yol sorunlarını çözemediniz. İlçemizde aşırı trafik, yetersiz ulaşım ağları, altyapı eksikliği, yoğun göç, plansız büyüme, hava kirliliği gibi sorunlar öne çıkıyor. Bu sorunları Sosyal medya fenomenliği yaparak çözmeyi düşünüyorsanız 22 yıldır yönetemediğiniz belediye anlayışınızdan da geriye götürerek çözümsüz bir hale getirirsiniz. 22 yıllık iktidarınız da çözüm üretmiş olsaydınız yapılanı eleştirerek videolar çekmek yerine biz bu şehrin altyapını çözdük diye videolar çekerdiniz. Yönetemiyorsunuz Başkan!"