Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde haftanın ilk iş gününe vatandaşlar kar yağışı ile uyandı. Sabahın ilk saatlerinde başlayan kar yağışı öğle saatlerine kadar sürerken, zaman zaman etkisini artıran yağış nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde beklenen kar yağışı gerçekleşti. Sabahın ilk saatlerinde başlayan yağış zaman zaman etkisini artırdı. Sürücüler zor anlar yaşarken, belediyeye bağlı ekipler tarafından tuzlama çalışması yapıldı. Yağışın gün içerisinde belirli aralıklarla devam etmesi beklenirken, kamu kurum ve kuruluşlarından vatandaşlara dikkatli olması uyarısı yapıldı.

İlçede sevinçle karşılandı

Kar yağışının ilçeye toprağa bereket getirdiğini ifade eden İlhami Bulut, "Bugün Allah’ın rahmet yağdı, bereket geldi, mikroplar gitti. Yağmur yağsa da karın yerini hiçbir şey tutmaz. Çerkezköy, Tekirdağ, Edirne ve İstanbul ve çevresinde karın yağışı iyi geldi. İnşallah bu hastalıkları, pislikleri kırar ve salgından kurtuluruz. Cenab-ı Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin, dünyaya barış gelsin" dedi.

Kar nedeniyle çaylar ücretsiz

Öte yandan ilçede esnaflık yapan Fatih Akın da kar yağışı nedeniyle esnafa çayın ücretsiz olduğunu duyurdu. Akın, "Çerkezköy’ümüze uzun zamandan beri sabah saatlerinde güzel bir yağış başladı. Fazla yoğun olmasa da bizleri sevindirdi. Bugün kar yağışı nedeniyle çaylarımızı çalışan esnafımıza ücretsiz yaptık. İnsanımızın içi ısınsın" dedi.