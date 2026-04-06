Tekirdağ'da su kaynaklarının tarımsal kirliliğe karşı korunması amacıyla 45 farklı noktadan alınan numuneler düzenli olarak analiz edilerek izleniyor.

Tekirdağ'da su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması ve İzlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde önemli bir izleme süreci yürütülüyor. Bu kapsamda kent genelinde 26 yer üstü suyu ve 19 yer altı suyu olmak üzere toplam 45 izleme istasyonundan üçer aylık periyotlarla su numuneleri alınıyor.

Alınan numunelerde pH, çözünür oksijen ve sıcaklık ölçümleri Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü laboratuvarında gerçekleştirilirken, ayrıca nitrat, orto-fosfat, toplam fosfor ve toplam azot analizleri de yapılıyor. Elde edilen tüm veriler Nitrat Bilgi Sistemi'ne günlük olarak kaydedilerek düzenli şekilde takip ediliyor.

2026 yılını kapsayan iki dönemlik süreçte ise yer altı ve yer üstü suyu izleme istasyonlarından alınan toplam 43 numunenin analiz ve ölçümleri tamamlandı. Yetkililer, su kalitesinin korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.