Saadet Partisi Cerrah Mahalle Başkanı Hasan Demir, mahalledeki sorunlarla ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Kanalizasyon sularının dereye akıtılması, altyapı çalışmaları ve Cerrah-Çeltikçi arasındaki yolun ışıklandırılması gibi konuları ele alan Demir, yetkililere mahalle sakinleri adına çağrı yaptı.

Kanalizasyon giderlerinin dereye akıtılmasının insan sağlığını ve çevreyi tehdit ettiğini belirten Demir, “Mensubu olduğunuz iktidar yönetimi Türkiye Yüzyılı naraları atarken İnegöl’ün merkez sayılabilecek mahallesinde, 2023 Türkiye’sinde, kanalizasyonun dereye akıtılması vatandaşa reva mıdır?” dedi.

Demir ayrıca yeni açılan imar bölgelerine de altyapı hizmeti gitmediğini ifade etti.

Hasan Demir’in açıklamaları şu şekilde;



KANALİZASYON SUYU DEREYE AKITILMAKTA

“Değerli hemşerilerimiz bugün Cerrah Mahallemizde bulunan 3 sorunu siz kıymetli basın mensuplarımız aracılığıyla gündeme getirmek ve kamuoyuna sunmak istiyoruz. Bunlardan birincisi, Cerrah Mahallemizde yaşanan kanalizasyon sorunudur. Mahallemizin, İnegöl ilçe merkezine yakınlığı ve doğal güzellikleri nedeniyle cazibesi ve nüfusu her geçen gün artıyor. Buna rağmen yerel yönetimler temel ihtiyaçları bile karşılayamıyor. Bugün mahallemizin kanalizasyon giderleri dereye akıtılmaktadır. Mahallemizin içerisinden geçen bu dereye bırakılan atıklar çevre kirliliğine ve pis kokuya neden olarak insan sağlığını tehdit etmektedir. Yine bazı çiftçilerimiz mahallemizden geçen bu derenin suyunu tarımsal sulamada kullanmaktadır. Bu durum gelinen noktanın içler acısı olduğunu fazlasıyla göstermektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İnegöl Belediyesine, Saadet Partisi Cerrah Mahalle Teşkilatı olarak mahalle sakinlerimiz adına çağrı yapıyoruz. Mensubu olduğunuz iktidar yönetimi Türkiye Yüzyılı naraları atarken İnegöl’ün merkez sayılabilecek mahallesinde, 2023 Türkiye’sinde, kanalizasyonun dereye akıtılması vatandaşa reva mıdır? En kısa zamanda gerekli altyapının sağlanmasını ve kanalizasyon giderlerinin arıtma tesisine uygun yollarla ulaştırılarak imha edilmesini tüm Cerrahlı hemşerilerimiz adına talep ediyoruz. Yeni açılan imar bölgelerinde halen daha kanalizasyon altyapılarının olmayıp foseptik çukurlarının olması kabul edilebilir bir durum değildir. Ak Partili büyükşehir ve ilçe belediye başkanımızı bu vesileyle temel ihtiyaçlarını karşılama görevine davet ediyoruz.

KURUMLAR VE YÖNETİCİLER ARASINDAKİ KOORDİNASYONSUZLUK VATANDAŞIN KONFORUNDAN GÖTÜRÜYOR

Değinmek istediğimiz bir diğer sorun ise İnegöl’ümüzün neredeyse tüm mahallelerinde yaşanan koordinasyonsuz altyapı çalışmaları. Süreç öyle bir ilerliyor ki sanki hiçbir kurumun diğerinden haberi yok! Mahallemizde aylarca elektrik direkleriyle ilgili yer altına alma çalışması yapıldı. Çalışmalar uzadıkça uzadı ve mahalle sakinlerimiz mağdur oldu. Bugün seçimlerin de yaklaşmasının etkisiyle asfaltlama işlemi başlatıldığını görüyoruz. Bu asfaltlar yaklaşık 1 sene sonra bir daha kazılacak ve içme suyu hattı çalışmaları başlayacak. Yap-boz belediyeciliği gördüğünüz gibi sistemli bir şekilde işlemekte. Cerrah Mahallesinde yapılacak olan altyapı çalışmaları daha önceden ihaleye çıkmıştı fakat sonradan ne olduysa ihaleler iptal edildi, Cerrah Mahallesi’ndeki çalışmalar ötelendi. Elektrik hatları kazılarıyla, altyapı çalışmalarını aynı anda yapmak bu kadar zor mu? Şehrimizi yönetenlerde, bu basiret yok mu? Kurumlar arası koordinasyonsuzluk, yöneticiler arasında yaşanan koordinasyonsuzluk vatandaşın konforundan ve cebinden yemeye ne zamana kadar devam edecek?



CERRAH-ÇELTİKÇİ YOLU IŞIKLANDIRILMALI

Son olarak mahalle sakinlerimiz adına değinmek istediğimiz husus ise Cerrah-Çeltikçi arasındaki yolun ışıklandırılması olacak. Bu yolda ışıklandırma olmadığı için aşırı karanlık nedeniyle çok sayıda kaza oluyor. Kazaların bazıları maddi hasarlı bazıları ise yaralama durumlarıyla sonuçlanmakta. Bu kazalara sebebiyet veren en büyük etkenlerden biri de yolun aşırı karanlık olmasıdır. Bu yolun ivedilikle aydınlatılması gerekiyor. Böylelikle kazaların önüne geçileceği ve çevresel anlamda da güzel bir görüntü oluşabileceği kanaatindeyiz.