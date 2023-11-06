Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gün içinde yaşanan ilginç bir olay, Organize Sanayi bölgesi mevkiinde meydana geldi. Bugün seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, direksiyon başında uyuyakaldı. Şans eseri diğer sürücülerin dikkati sayesinde durum fark edildi ve 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine hızla olay yerine ulaşan polis ve ambulans ekipleri, uyuyan sürücüyü uyandırmak için çaba sarf etti.

Uyandırılan sürücü, aracını yolun kenarına çekti, böylece trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri, uyku hâlinde araç kullanmanın tehlikeli olduğunu hatırlatarak sürücüye idari bir ceza verdi. Olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.