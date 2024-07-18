Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlara göre, bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararlarına yer verildi.

Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na atandı, Bekir Keleş ise Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü'ne getirildi.

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar görevden alınırken, yerine Gençlik ve Spor Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bensiz getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan başmüfettişlik görevlerine ise Esra Tuba Aydemir, Ferit Ezeroğlu, Fevzi Ünver, Aynur Genç, Mehmet Karahan ve Ufak Yılmaz atandı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM BAKANLIĞINDA GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nda üst kademe yöneticilerin görevden alınmasıyla ilgili olarak Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, bir dizi yeni atama gerçekleştirildi.

Örneğin, Bakan Yardımcıları Vedad Gürgen ile Refik Tuzcuoğlu'nun yerine Ömer Bulut ve Burak Demiralp atanırken, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'ne Fatih Turan, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne Eyyüp Karahan gibi yeni isimler getirildi.

Ayrıca, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne Hakan Gedikli, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na Mustafa Levent Sungur, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü'ne ise Oğuzhan Yaylacı atanmıştır.

Tokat Valiliği'ne ise İstanbul Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü'nün atanması da gerçekleştirilmiştir.

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE METİN KIRATLI SEÇİLDİ

Eski Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Kıratlı, 12 Mayıs'ta görev süresi dolan Muhammed Emin Kuz'un yerine Anayasa Mahkemesi üyesi oldu.