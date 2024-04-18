Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde Belediye Başkanı Şükrü Deviren’in talimatıyla yaptıkları denetim ve kontroller esnasında; Umurbey Mahallesi, Değirmen Yolu Mevkii’nde topladığı hurdayı ayrıştırarak çevreyi kirleten bir şahıs tespit etti.

Kamyonet yardımıyla civardan hurda toplayan şahıs, bu hurdaları ayrıştırmak için ateş yakmak ve kalan parçalarla kirliliğe neden olduğu tespit edilerek, kabahatler kanununun ilgili maddesine istinaden cezai işlem uygulandı.

Çevreye attığı atıklar sebebiyle kötü görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan şahsa atıkları toplatılarak kötü görüntünün ortadan kalkması sağlandı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde denetimlerin devam edeceği, çevre kirliliğine müsaade edilmeyeceği ve cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.