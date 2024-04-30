CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ve şirketlerinin borcunu açıklamasının ardından AK Partili eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ilk açıklamasını yaptı. Yaklaşık 15,5 milyar TL olarak açıklanan borç hakkında Yücel Yılmaz, "Bu rakamlar konusunda anlaşabilmemiz mümkün değil. Burada ciddiye alınacak tek şey var. Sayıştay raporları. Toplam 3 milyar 500 milyon borç var” dedi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan eski başkan Yücel Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından açıklanan 15 milyar 428 milyon 985 bin 173 TL’lik borç tablosu hakkında konuştu. 15 milyarlık bir borcun olmadığını iddia eden Yücel Yılmaz, “Balıkesir’i hem Türkiye’de hem de dünyada gururla temsil ettik. Biz millete hizmet etme uğrunda yola çıkarken eleştirilmeyi de göze aldık. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çok güçlü bir belediye. Şehri, bütçeyi, milletimizi ve şehrimizin imajını zedelediğimiz bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Bir borç yükünden bahsediliyor. Bu rakamlar konusunda anlaşabilmemiz mümkün değil. Burada ciddiye alınacak tek şey var. Sayıştay raporları. Sayıştay’ın denetlediği raporda piyasa borçları 767 milyon 368 bin 747 lira. SGK prim borçları (yapılandırılmış) 14 milyon 494 bin 75 lira. Vergi dairelerine yapılandırılmış borç 28 milyon 512 bin 753 lira ve bankalara kredi borcu da 2 milyar 689 milyon 666 bin 416 lira olmak üzere toplam 3 milyar 500 milyon borç var. Ama iddia edildiği gibi 15,5 milyarlık borç yok” dedi.

“Balıkesir’i Türkiye’ye rezil etmeyin” diyerek sözlerine devam eden Yücel Yılmaz, “Genel Merkezinizin talimatıyla hareket etmeyin. Fırıntaş vergi rekortmenliğinde 5. şirket. CHP’li milletvekilleri Serkan Sarı ve Ensar Aytekin, ‘Haklarımızı arayacağız’ dedi. Aramazsanız namertsiniz. 15,5 milyar liranın kayıp olduğunu iddia ediyorsanız tek tek açıklayın. Ben başkanken bir iş grubuyla, bir siyasi partiyle asla bu şehri gündeme kavgayla, gereksiz polemiklerle getirmedim. Bürokratlarımızın duruşuyla, hizmetlerimizle ve yaptığımız işlerle şehri ayakta tuttum. Korkuyorum Balıkesir’in huzuru bozulacak. Orada başka dışarda başka konuşan bir Belediye Başkanı olmaz. Balıkesir’in bütün şirketleri, alışverişleri, kasa giriş ve çıkışları denetime tabidir. Ailene yalan söylemezsiniz. İdare edeceksin. Biz kazansak bunu idare edecektik. Eğer bir yanlış görüyorlarsa savcılığa versinler. Bizim alnımız açık. Bu imzaları da biz atmadık. Şu anda orada olan memur arkadaşlarımız attı. Siyasetin çirkinleşmesine Balıkesir’de müsaade etmemek lazım. Balıkesir güzellikleriyle, coğrafyasıyla, peyniriyle anılsın. Bu tür çirkinlikler, iş bilmezlikle, mağduriyet edebiyatıyla anılmasın” ifadelerini kullandı.