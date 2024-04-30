Bursa Kız Lisesi Mezunları Derneği üyeleri, yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı’nın sunumu ile bir tiyatro oyununa imza attı.

Bursa Kız Lisesi Mezunları Derneği üyeleri, okulun konferans salonunda, araştırmacı yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı’nın sunumu ile bir oyun sergiledi. Cumhuriyetin 2. yüzyılında ‘Tarihin zamansız kadınlarına vefa borcunu ödüyor’ mottosu ile 1919 ile 1938 yılları arasında ilkleri başarmış ‘Zamansız Kadınlara’ ithafen düzenlendi.

Bursa Kız Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Serap Erzen, yaptığımız bu etkinlik, “Cumhuriyet yıllarının zamansız kadınlarına, Bursa Kız Lisesi Mezunları Derneği’nin kurucularına, dünyanın tüm zamansız kadınlarına adanmıştır. Bu etkinlikte emeği geçen tüm mezunlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.