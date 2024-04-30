ULUTEK Teknopark ‘Türkiye’nin 2023 Patent Raporu’ sonuçlarına göre 38 firmasıyla en fazla patentli firmaya ev sahipliği yapan teknoparklar arasında ilk 6’da yer aldı.

Türkiye’nin teknoloji geliştirme ve ticarileştirme potansiyelini belirlemek amacıyla Patent Effect tarafından hazırlanan ’Türkiye’nin Patent Raporu 2023’ sonuçlarına göre, ULUTEK Teknopark patentli start-up firmalara ev sahipliği yapan teknoparklar arasında yer alarak Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaya devam ediyor.

ULUTEK firması RePG Enerji zirvede

İnovasyon ve teknoloji alanında öncü firmalarla girişimcilik ekosistemine liderlik eden kurumların başında gelen ULUTEK Teknopark, patentli start-up firmalara ev sahipliği yapan teknoparkların analizi listesinde 38 firmasıyla 6’ncı sırada yer almayı başardı. Listede birinci sırada 95 firmayla Teknopark İstanbul, ikinci sırada 82 firmayla İTÜ Arı Teknokent, üçüncü sırada ise 74 firmayla Yıldız Teknopark yer aldı. Patent şampiyonu üniversitelerin sıralandığı rapora göre ise Bursa Uludağ Üniversitesi, Türk Patent başvuru sayısında 10’uncu, tescil sayısında 20’nci, PCT başvuru sayısında 14’üncü, US başvuru sayısında ise 15’inci sırada yer aldı. Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren RePG Enerji ise yaptığı başvurular ve aldığı yatırımlarla 2023 yılında en fazla patent başvurusu alanlar arasında zirveye yerleşti.

"ULUTEK, inovasyon ve teknoloji alanında Türkiye’nin büyüme potansiyelini desteklemeye kararlı"

Teknopark bünyesinde bulunan firmaların elde ettiği başarıları desteklemek ve devamlılığını sağlamak için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, “Bilgi birikimimizi kullanarak girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemini güçlendirmeye ve firmalarımıza ev sahipliği yapmaya kararlıyız. Firmalarımızın hem patent sayılarını hem de ihracatlarını daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza ve firmalarımızın uluslararası alanda daha da başarılı olmaları için gereken desteği sağlamaya devam edeceğiz. Bünyemizde faaliyet gösteren RePG Enerji’nin başarısı, sadece bir girişimin değil, Türkiye’nin inovasyon ve teknoloji alanındaki büyüme potansiyelinin de bir göstergesi. Ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü artıran bu tür girişimler umut verici” şeklinde konuştu.