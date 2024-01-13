Beşiktaş eski Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Beşiktaş’ın transfer politikasında hata olduğunu ifade ederek, "Kulüplerimizin adı, Avrupa’da ödemeler konusunda gecikmelerle anılıyor” dedi.

Uluslararası spor turizmi organizasyonu WinterLeague Convention 2024 Antalya Belek’te dördüncü gününü geride bıraktı. Tarkan Batgün’ün moderatörlüğünde Global Football Service Ltd Ceo Nicola İnnocentin, Al Nassr FC Sportif Direktörü Marcelo Salazar, Omonoia FC Scoutu Laurent Dechaux, eski Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ’Oyuncu alımının sırları’ başlıklı panelde buluştular. Dünyanın farklı kesimlerinden, alanlarında profesyonel isimleri bir araya getirerek spor turizmine öncülük eden WinterLeague Convention 2024 etkinliği, dördüncü gününde eski Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancıyı ağırladı. Oturumda oyunculara imza attırmadan önce taraftar, ülke kültürü ve kulübün kimliğine uyumun öncelemesi başarının anahtarı olduğu ifade edildi.

“Transfer politikamızda hata var”

Ülke futbolunun transfer bütçe planlamasında sorun yaşadığını aktaran Kazancı, “Yabancı oyunculara EURO ödendiği için zorluklar burada başlıyor ve bütçe bir problem haline geliyor. Sezon başında belirlediğiniz bütçe planlamanız, kur farkından dolayı sene sonunda bütçenize baktığınız zaman çoğunlukla birbirini tamamlamıyor. Kulüplerimizin önünde en büyük problem ise taraftarların bildiği oyuncuları almaya çalışıyoruz. Gelecek süreçte bu oyuncular üzerinde bir kazanç planlaması yapmadan imzalar atıyoruz. Fakat bu belirgin bir hata. Çünkü oyuncuların çoğu kariyerinin büyük kısmını tamamlamış oluyor" ifadelerini kullandı.

“Geciken ödemelerle nam saldık”

Sözlerinin devamında oyuncuların Türkiye’ye yaklaşımlarında ödeme konusunda düşünceli olduğunu aktaran Kazancı, "Futbolcular ile imzalamak üzerine gerçekleştireceğimiz görüşmelerde ülkemiz adına maalesef düşünceli yaklaşıyorlar. Kulüplerimizin adı, Avrupa’da ödemeler konusunda gecikmelerle anılıyor. Burada yanlış yaptığımız bir şeyler olduğu açık ancak kimsenin sabrı yok ve umurunda olmuyor" diyerek sözlerini tamamladı.