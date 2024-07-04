Hollanda-Türkiye maçı, Sanatçılar Parkı’ndaki dev ekranda ücretsiz izlenebilecek.

A Milli Voleybol Takımının Voleybol Milletler Ligi’ndeki (VNL) belirli maçlarının ardından UEFA EURO 2024 karşılaşmalarının heyecanı da Sanatçılar Parkı’nda yaşanıyor. Trendyol sponsorluğunda, “Milliler Dev Ekranda, Taraftar Parkta!” sloganıyla Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda bir araya gelen yüzlerce taraftar, A Milli Futbol Takımının EURO 2024’te son olarak Avusturya karşısında verdiği mücadeleyi dev ekranda hep beraber izledi. Takımın çeyrek finale taşıyan zafer, Sanatçılar Parkı’nda büyük coşkuyla kutlandı.

Hollanda-Türkiye Maçı 6 Temmuz’da Etiler Sanatçılar Parkı’nda

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın Türk partneri olarak Türkiye’yi temsil eden Trendyol, A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru olarak yer alıyor. UEFA EURO 2024 şampiyonasında Avusturya’yı mağlup ederek son 16 turundan zaferle çıkan ay-yıldızlı milliler, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

6 Temmuz Cumartesi günü saat 22:00’de oynanacak olan Hollanda-Türkiye maçı, Sanatçılar Parkı’ndaki dev ekranda canlı olarak ücretsiz izlenebilecek.

Yapılan açıklamaya göre; Trendyol, Instagram hesabı üzerinden milli takım sevgisini paylaşmak isteyen futbol tutkunları için özel bir yarışma başlattı. 10 Temmuz’a kadar Trendyol’un resmi Instagram hesabı trendyolcom’u takip eden ve yarışma postunun altında milli takım sevgisini en üretici yorumla paylaşarak bir arkadaşını etiketleyen katılımcılar, A Milli Futbol Takımının oyuncularından imzalı ve imzasız Milli Takım forması ve imzalı futbol topu kazanma şansı elde edecekler. Paylaşımlar, farklılık, konuya uygunluk ve üreticilik kriterlerine göre jüri tarafından değerlendirilecek. Kazananların isimleri 10 Temmuz 2024 tarihinde trendyolcom Instagram sayfasında duyurulacak.

Olimpiyatlar da parkta izlenecek

UEFA EURO 2024’ün ardından olimpiyatlarda da İstanbullular bir araya gelecek. 4 - 11 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları da Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda izlenebilecek.