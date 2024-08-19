Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri Virgin Adaları

Yönetim Şekli: Belediye Başkanı

Yüzölçümü: 1500 m2

Rakım: 200 Metre

Nüfusu: 19,000

Charlotte Amalie Hakkında Bilgi

Amerika Birleşik Devletleri Virgin Adaları ülkesinin başkenti olan Charlotte Amalie, aynı zamanda da bu ülkenin en büyük şehri konumunda bulunmaktadır. 19.000 kişilik nüfusu bulunmaktadır. Ufak, sessiz, sakin, çok fazla insanın olmadığı ve çok fazla olayın yaşanmadığı güzel bir şehirdir. Saint Thomas isimli adanın üzerinde yer almaktadır. Yerlileri dünyanın en sakin insanlarındandır.

Bu şehrin isminin geldiği yer, eski dönemlerde yaşamış Charlotte Amalie of Hesse-Cassel adlı Danimarka kralının karısının ismidir. Çok eski yıllarda bu şehrin limanı korsanlar tarafından kullanılmaktaydı fakat artık her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilen bir yer olmuştur.

Charlotte Amalie Hangi Ülkenin Başkenti

Cevap: Amerika Birleşik Devletleri Virgin Adaları

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