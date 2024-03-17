İngiltere FA Cup çeyrek finalinde Chelsea, konuk ettiği Leicester City’i 4-2’lik skorla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

İngiltere FA Cup çeyrek final mücadelesinde Chelsea ile Leicester City, Stamford Bridge’de karşı karşıya geldi. Müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi Chelsea, 13. dakikada Cucurella’nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 26. dakikada Sterling’in kullandığı penaltıdan yararlanamayan Londra ekibi, 45+1. dakikada Palmer’in attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü ele geçiren Leicester City, 51. dakikada Disasi’nin kendi kalesine attığı gol ve 62. dakikada Mavididi’nin golüyle beraberliği yakaladı. Konuk ekipte Doyle, 73. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından etkinliğini artıran Chelsea, 90+2. dakikada Chukwuemeka’nın, 90+8. dakikada da Madueke’nin golleriyle karşılaşmayı 4-2 kazandı. Bu sonucun ardından Pochettino’nun öğrencileri, FA Cup’ta adını yarı finale yazdırdı.