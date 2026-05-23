Açıklamada, CHP’ye yönelik olduğu belirtilen müdahalelerin yalnızca parti içi bir mesele olarak değerlendirilemeyeceği ifade edilerek, bunun Türkiye’nin demokratik birikimini zayıflatmaya ve muhalefeti etkisizleştirmeye dönük bir girişim olduğu savunuldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve 17 İlçe Başkanı tarafından imzalanan deklarasyon şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı ve 17 İlçe Başkanlığı olarak; partimizin kurumsal kimliğine, örgüt iradesine, seçilmiş organlarına ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde sürdürülen demokrasi mücadelesine sonuna kadar sahip çıktığımızı kamuoyuna güçlü şekilde ilan ediyoruz.

Bu hukuksuz kararı alanlar bilmelidir ki Cumhuriyet Halk Partisi Kuva-yı Milliye'nin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bu ülkenin bağımsızlık mücadelesini vermiş, Cumhuriyet'i kurmuş ve her koşulda halkın iradesini savunmuş bir partidir.

Bugün hukuk eliyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik gerçekleştirilmeye çalışılan müdahale, yalnızca partimizin iç işlerine dönük sıradan bir siyasi hamle değildir. Bu girişim; Türkiye'nin demokratik birikimini zayıflatmayı, muhalefeti etkisiz hale getirmeyi ve halkın değişim umudunu baskı altına almayı hedefleyen çok daha büyük bir anlayışın ürünüdür.

Açıkça görüyoruz ki; Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bu operasyonlar, Türkiye'nin bağımsız siyaset üretme iradesini kırmak isteyen emperyalist güç odaklarının ve onların içerideki uzantılarının amaçlarına hizmet etmektedir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, kuruluşundan bu yana emperyalizme karşı durmuş; tam bağımsız Türkiye idealinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir.

Tarih boyunca hiçbir baskıya boyun eğmeyen Cumhuriyet Halk Partisi, bugün de emperyalizme ve onların maşalarına teslim olmayacaktır.

Partimizin kurultayını ve örgüt iradesini "mutlak butlan" tartışmaları üzerinden tartışmaya açmaya çalışanlar şunu iyi bilmelidir: Bu parti gücünü saraylardan değil halktan, kirli siyasi hesaplardan değil örgütlerinden ve millet iradesinden almaktadır.

Bugün Bursa'dan çok net bir irade ortaya koyuyoruz.

Bursa; Cumhuriyet değerlerine bağlılığıyla, demokrasi mücadelesindeki kararlılığıyla ve halk iradesine sahip çıkma geleneğiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş yönetiminin yanında dimdik durmaktadır. Bursa örgütü olarak; Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in, partimizin meşru yönetiminin ve örgüt iradesinin sonuna kadar arkasında, görevinin başındayız.

Bu hukuksuz girişimler mücadele gücümüzü azaltmamış, aksine büyütmüştür. İnancımızı daha da güçlendirmiş, halkın iktidarını kurma kararlılığımızı daha da pekiştirmiştir.

Türkiye'nin geleceğini yargı müdahaleleriyle şekillendirmeye çalışanlar bilmelidir ki; Cumhuriyet Halk Partisi dün olduğu gibi bugün de demokrasinin, bağımsızlığın, hukukun ve halk iradesinin en güçlü savunucusu olmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

CHP Yıldırım İlçe Başkanı

Ahmet Keskin

CHP Nilüfer İlçe Başkanı

Özgür Şahin

CHP İnegöl İlçe Başkanı

Zemci Şahin

CHP Gemlik İlçe Başkanı

Servet Pehlivan

CHP Mudanya İlçe Başkanı

Seda Bozdağ Güzelkaya

CHP Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı

Gökhan Demir

CHP Karacabey İlçe Başkanı

Mustafa Utku

CHP Orhangazi İlçe Başkanı

Berna İl

CHP Kestel İlçe Başkanı

Yıldıray Atlı

CHP Gürsu İlçe Başkanı

Muhammet Aydın

CHP Yenişehir İlçe Başkanı

Deniz Dörtkardeş

CHP İznik İlçe Başkanı

Sadullah Eşiyok

CHP Orhaneli İlçe Başkanı

Yusuf Tosun

CHP Keles İlçe Başkanı

Cevat Acar

CHP Büyükorhan İlçe Başkanı

(v.) Ömer Gürhan

CHP Harmancık İlçe Başkanı

Mustafa Güleç"