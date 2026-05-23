Derin dokulara ulaşabilen yüksek yoğunluklu lazer teknolojisiyle uygulanan MLS Milenyum Robotik Lazer Tedavi, kas ve eklem ağrılarında kullanılan modern fizik tedavi yöntemleri arasında yer alıyor. Egekent Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Erhan Özfidan, MLS Milenyum Robotik Lazer Tedavisi hakkında bilgi verdi.

"Derin dokulara etki ediyor"

MLS Milenyum Robotik Lazer Tedavinin, ödem ve inflamasyonu azaltabildiğini ifade eden Uzm. Dr. Özfidan, kan dolaşımını artırarak kas spazmlarının gevşemesine yardımcı olabildiğini söyledi. Derin dokulara ulaşabilen yapısı sayesinde klasik lazer uygulamalarına göre daha güçlü etki gösterebildiğini kaydeden Özfidan, "MLS Milenyum Robotik Lazer Tedavisi doku onarım sürecini destekliyor. Bel ve boyun fıtığı, kas, tendon yaralanmaları, eklem ağrıları ve kireçlenme, omuz sıkışma sendromu, tenisçi dirseği, topuk dikeni, fibromiyalji ve spor yaralanmaları gibi birçok rahatsızlıkta MLS Milenyum Robotik Lazer Tedavisini kullanılabiliyoruz. Uygulama, ağrılı bölgeye lazer başlığıyla yapılıyor. Tedavi seansları genellikle 5 ila 10 dakika sürüyor. Seans sayısını hastalığın durumuna göre belirleyebiliyoruz. Çoğu zaman 5 ila 10 seanslık programlar planlanıyor. Uygulama sırasında hafif sıcaklık hissedilebiliyor" dedi.

"Her hastada uygun olmayabiliyor"

MLS Milenyum Robotik Lazer Tedavisinin her hasta için uygun olmayabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Özfidan, gebelikte karın bölgesine, aktif kanser alanlarına, göz çevresine ve aktif enfeksiyon ya da açık yara bulunan bölgelere uygulama yapılmaması gerektiğini keydedrek, şu uyarılarda bulundu:

"Kanama bozukluğu bulunan bazı hastalarda ise dikkatli değerlendirme yapılması önem taşıyor. MLS Milenyum Robotik Lazer Tedavisi genellikle egzersiz ve diğer rehabilitasyon yöntemleriyle birlikte planlandığı için kişiye özel fizik tedavi programları tedavi sürecinde önemli rol oynayabiliyor"