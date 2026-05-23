

Kaza saat 20.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Metal sanayi kavşağında meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Burak A.(16) yönetimindeki 16 BHM 831 plakalı motosiklet, aynı yöne giderken sağ manevra yapan sürücü Veysi M.(44) yönetimindeki 65 DH 232 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilerek ters durdu. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü ile arkasındaki yolcu Kutluay C.(19) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.