Wembley Stadyumu’nda oynanan heyecan dolu karşılaşmada Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, finalde Middlesbrough’u 1-0 mağlup ederek Premier Lig’e yükseldi.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0 eşitlikle girildi. İkinci yarıda ise iki ekip de 84 bin 506 taraftarın önünde rakip kalede etkili olmaya çalıştı.

Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol 90+5. dakikada geldi. Hirakawa’nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada kaleci Brynn topu uzaklaştırmak istedi. Ancak meşin yuvarlağı önünde bulan Oliver McBurnie, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Bu golle sahadan 1-0 galip ayrılan Hull City, gelecek sezon İngiltere Premier Lig’de mücadele etme hakkı kazandı.

Championship’te sezonu ilk iki sırada tamamlayan Coventry City ve Ipswich Town ise daha önce Premier Lig’e doğrudan yükselmişti.

2016-2017 sezonundan bu yana ilk kez Premier Lig'e yükselmeyi hedefleyen Hull City, üçüncü kez mücadele ettiği play-off'tan da Premier Lig biletiyle ayrıldı.

Hull City, daha önce 2008'de Bristol City'ye, 2016'da da Sheffield Wednesday'e karşı oynadığı iki play-off finalini de kazanmıştı.