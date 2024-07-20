CHP Edirne İl Kadın Kolları’nda Çiğdem Gegeoğlu yeniden başkan seçildi.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne İl Kadın Kolları, olağan genel kurul toplantısı önceki gün Edirne Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın da katıldığı toplantıda CHP Edirne İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu seçimi Çiğdem Gegeoğlu başkanlığındaki tek liste ile yapıldı.

Seçimde CHP Edirne İl Kadın Kolları Yönetşim Kurulu ile Kurultay Delegeleri de belli oldu.

Yönetim Kurulu ve Kurultay Delegeleri şöyle:

YÖNETİM KURULU ASİL

Başkan : Çiğdem Gegeoğlu

Meltem Atak, Hedbe Fevziye Gülgez Atamgüç, Gönül Ateş, Hatice Batı, Seçil Çakan, Nasip Çakır, Merve Özdemir Çetin, Ayşe Çotuk, Öyküm Engin, Göktay Yurdanur, Nazmiye Özdemir, Eylem Üzmen, Zuhal Yurtsever, Nesrin Yüce

YÖNETİM KURULU YEDEK

Göksel Özlem, Çiğdem Tetik, Sevgi Kanneci, Beste Yavuz, Rabia Tül Beste, Ayser Tuna, Nuray Akartuna, Burcu Kuleci, Tülin Şakrucu, Leyla Aksüğüt, Gülseven Aycan, Nurcan Takşar, Şükran Pekşen, Zeynep Şener

KURULTAY DELEGELERİ

Filiz Gencan Akın, Burcu Birgül Çolak, Menşure Aybek, Şengül Özcan