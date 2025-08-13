Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tunç, CHP Genel Başkanı’nın Cumhurbaşkanı’na yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Tunç, açıklamasında, “Haddi aşan ve saygı sınırlarını zorlayan bu sözler, yalnızca Cumhurbaşkanımıza değil, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden milli iradeye yönelik açık bir saldırıdır” ifadelerine yer verdi. Siyasetin edep ve ahlak sınırları içinde yapılacağını söyleyen Bakan Tunç, "CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır.Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir." dedi.