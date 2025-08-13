ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü Alaska’nın Anchorage kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı zirve öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump, görüşmede Putin’in Ukrayna’daki savaşı sona erdirmeyi kabul etmemesi halinde Rusya’nın “çok ağır sonuçlarla” karşılaşacağını söyledi. Ancak bu yaptırımların veya önlemlerin ne olacağına dair detay vermedi. Trump, daha önce de Rusya’ya ek yaptırımlar uygulanabileceği yönünde birçok kez tehditte bulunmuştu.

Trump, Anchorage’daki zirvenin ardından Putin ile ikinci bir görüşme yapma ihtimalinin “çok yüksek” olduğunu belirtti.

"İkinci Görüşme Olabilir"

İlk görüşmenin tarafların pozisyonlarını anlamaya yönelik olacağını ifade eden Trump, “İlk görüşme iyi geçerse hemen ardından ikinci bir görüşme yapabiliriz. Bu toplantı, Başkan Putin ve Başkan Zelenskiy ile birlikte olabilir” dedi.

Trump, sabah saatlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupa liderleriyle gerçekleştirdiği çevrim içi görüşmeyi “10 üzerinden 10” olarak değerlendirdi.

Kennedy Center’da konuşan Trump, merkezde onurlandırılacak isimlerin seçiminde “yüzde 98 oranında” rol aldığını, tüm adayların kendisinden geçtiğini söyledi. “Birkaç ‘woke’ kişiyi reddettim” diyen Trump, çok sayıda ismi elediğini belirtti.

Trump ayrıca, Washington DC’nin eyalet statüsü talebini “saçmalık” olarak nitelendirdi. Demokratların bu adımı Senato’da iki sandalye kazanmak için attığını öne süren Trump, “Bu olmayacak” ifadelerini kullandı.