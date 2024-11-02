Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu çalışma ve değerlendirme toplantısını İstanbul’da düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup çalışma ve değerlendirme toplantısı İstanbul Avcılar’da bir otelde yapıldı. Programa, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve çok sayıda CHP’li milletvekili isim katıldı.

Programın açılışında kürsüde bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt’ta her iki kişiden birisinin Ahmet Özer’e oy verdiğini ifade ederek, “Ahmet Özer’in yerine Tayyip Bey’in gösterdiği aday onun neredeyse yarısı kadar oy aldı. Esenyurt’lular kararı verdi. Bu karara şimdi reaksiyon gösterenlerin şöyle bir reaksiyon göstermesi gerekiyor, ‘Biz nerede hata yaptık’. 2019’da görevi CHP’ye verenler 2024’te de görevi CHP’ye verdiler. Onların ‘biz bu kente ne yaptık da gönülden düştük’ demeleri gerekiyor” dedi.

Özel konuşmasının devamında Ahmet Özer’in tutuklanması ile ilgili konuşarak, “Aynı anda belediyenin kapısına balyoz ile girenler, acele ile giriyorlar. Yine de belediye başkan yardımcımız avukat kimliğini gösterip ben avukatım diyor. Orada bulduklarını iddia ettikleri bir dergiyi, bir taslak kitap bir bilmem neyden tutuklama yapıyor. Fetullah Gülen ayakta olsa omzunuzdan öper bu kadarını biz bile yapmazdık derdi. O yüzden, bana açtığı davada dediğim şu, ’10 yıl önceden terörist bulursak AK Parti’de milletvekili kalmaz sayıları 20’nin altına düşer. 10 yıl önce Fetullah Gülen’e terörist diyen var mıydı? Ben AK Partililerin hepsi teröristtir demiyorum. Bu muameleyi aynen size yaparsak hepiniz terörist olursunuz diyorum. Ben ne bakanlara ne AK Parti üyelerine terörist demeyi bu haddi yetkiyi görmem. Bu yetki hukuk devletlerinde yargılama ile olur” diye konuştu.