DEM Parti heyetinin, İmralı ziyareti sonrası TBMM turu devam ediyor.

İmralı Adası'nda tutulan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan beraberlerindeki Ahmet Türk ile birlikte TBMM turuna başladı.

Bu kapsamda TBMM başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan ziyaretler devam ediyor.

DEM heyeti; AK Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nden sonra CHP'nin kapısını çaldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı.

Gazetecilere görüntü veren taraflar, basına kapalı görüşmeye geçti.

Görüşmenin ardından tekrar kameraların karışına geçen iki heyet adına Özgür Özel ve Sırrı Süreyya Önder açıklamalarda bulundu.

Özel, daha önce de konuya ilişkin yaptığı açıklamlarda sık sık dile getirdiği şeffaflık ve demokratik adım uyarılarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Kendilerini dinledik içinde bulunduğumuz döneme yönelik olarak ilk baştan beri Türkiye’nin 50 yıldır süren bir sorununun ortadan kaldırmak daha fazla kayıplar vermemek adına atılacak her adıma CHP olarak katkı sağlayacağımızı daha önce olduğu gibi ifade ettik.

Beklenti endişe ve eleştirilerimizi büyük bir açıklıkla dile getirdik. Öneri ve tavrımızı ifade ettik.

Bizim tarihsel tutarlılığımız ve tutumumuz böyle bir sürecin TBMM öncülüğünde denetiminde ilerlemesi gerektiğidir.

Tüm adımlar için tüm siyasi partilerin içinde olması gerektiğini açık yüreklilikle ifade ettik.

Burdan atılacak tüm adımların hem demokratik hem yasal hem de şeffaf yönetilmesi gerektiğini söylüyoruz.

Önemi olan kan ve gözyaşının engellenmesi."

Heyetin, CHP'den sonra DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etmesi bekleniyor.