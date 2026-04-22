Olay, Alanyurt'ta bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 44 yaşındaki İbrahim K., küçük kızı kandırarak sitenin tenha bir bölümüne götürdü. Sapık, çocuğu öperek cinsel tacizde bulundu.

Yaşadığı durumu ailesine anlatan küçük kızın ifadeleri üzerine aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Harekete geçen ekipler şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Mehmet Sevinç