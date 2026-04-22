Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2015 yılında işlenen cinayetin ardından hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan zanlı, yıllarca izini kaybettirdi. Sırra kadem basan şüphelinin, kimliğini gizlemek amacıyla 9 kez estetik ameliyat geçirdiği ortaya çıktı.

Bursa İnfaz Büro ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışmalar sonucu zanlının İzmir’de olduğu belirlendi. Sahte kimlikle bir mobilya atölyesinde çalıştığı tespit edilen şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 19 servis aracı takibe alındı. Yürütülen operasyon kapsamında zanlı kıskıvrak yakalandı.