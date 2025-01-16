Düzenlenen eyleme İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, Kadın Kolları Başkanı Emine Asuman Yaka, Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer ile birlikte katılım sağladı.

Yoğun katılımın olduğu eylemde AK Parti’nin haksız ve hukuksuz uygulamalarını büyük tepkiler olduğu gözlendi. Beşiktaş Belediyesi önünde bir açıklama yapan İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin şunları söyledi:

“Bugün AK Parti’nin haksız ve hukuksuz olarak sergilediği tutuma karşı durmak İçin İnegöl İlçe Örgütü olarak Beşiktaş Belediyesi’nin önüne geldik. Beşiktaş Belediye Başkanımız AK Parti’nin antidemokratik yöntemi ve FETÖ taktiği ile sabahın 5’de göz altına alındı. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın haksız bir şekilde gözaltına alınmasını asla kabul etmiyoruz. Bu bir itibar suikastıdır. Bu uygulama seçilmiş bir belediye başkanına ve ona oy veren seçmenlere yapılmış demokrasi ayıbıdır. Bu duruma kesinlikle direneceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. AK Parti kendi haksız ve hukuksuzlukları içinde boğulacak. Beşiktaş meydanı dahil hiç bir meydanı boş bırakmayacağız”